Venda de ingressos para torcida do Vitória começa na quarta

Dois pontos de venda de ingressos para o clássico Ba X Vi estarão disponíveis para o torcedor do Vitória nesta quarta-feira, 30. Até a sexta-feira, 2, os torcedores poderão adquirir os ingressos na Loja do Leão, no shopping Capemi, região do Iguatemi, ou nas bilheterias do Barradão, das 9h às 17h. Já no sábado, a torcida só terá como comprar os ingressos nas bilheterias do Barradão, das 8h às 12h.Os ingressos custam R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada.

O total de 4.529 ingressos disponíveis para a torcida Rubro-Negra, inicialmente terá venda prioritária para os sócios "Sou Mais Vitória", na quarta e na quinta-feira, 1º.

Cada sócio poderá comprar até dois ingressos, sendo indispensável para efetuar a compra, apresentar carteira de sócio e RG. Já na sexta, 2, e no sábado, 3, a venda será liberada para toda a torcida.

