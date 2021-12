Vasco empata com o Paraná e empurra o Vitória para o Z-4

Com o encarramento da 27ª rodada do Brasileirão, em jogo isolado na noite desta segunda-feira, 1º, o Vitória retornou para a zona de rebaixamento.

O Vasco ficou no empate em 1 a 1 com o Paraná e ultrapassou o Rubro-Negro na tabela de classificação. Agora, o Leão está na 17ª posição, com 29 pontos.

Faltando 11 rodadas para o término da competição, o Rubro-Negro precisa de um triunfo contra o Santos, no Barradão, na próxima sexta-feira, 5, e secar o arquirrival Bahia, no sábado, 6, para deixar o Z-4.

