Vander se consolida como destaque do Vitória

Na lista dos atacantes do Vitória, Marinho surge como a estrela maior. Na sequência, Kieza aparece como o goleador que levou uma multidão para recepcioná-lo no aeroporto quando foi contratado, em março. Logo depois, vem Dagoberto, o atleta de maior currículo do elenco, com direito a cinco títulos brasileiros (Atlético-PR em 2001, São Paulo em 2007 e 2008, e Cruzeiro em 2014 e 2015).

No fim está Vander, que vive altos e baixos e ainda não conseguiu despertar amor na torcida. Contudo, ao menos neste mês, foi ele quem brilhou e saltou do status de patinho feio para se tornar o cisne do ataque rubro-negro.

Nos últimos 30 dias, Vander foi o único atacante do Vitória a balançar as redes no Brasileirão. Enquanto isso, Dagoberto, após um total de 17 partidas, ainda busca seu primeiro gol pelo clube. Kieza, por sua vez, não marca desde o 1 a 1 com a Ponte Preta em 26 de junho. Neste período, Marinho fez um gol, mas pelo Copa do Brasil, na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro que gerou a eliminação do Leão.

O Vitória fez cinco partidas pelo Brasileirão nos últimos 30 dias. No total, anotou oito gols. Vander foi o artilheiro do período, com três. Marcou no 3 a 2 sobre o Sport em 29 de junho, no 2 a 2 com o Cruzeiro em 3 de julho e na derrota por 3 a 2 para o Santos há três dias.

Se acrescentadas as duas partidas pela Copa do Brasil que o Rubro-Negro fez no último mês, o lateral Diego Renan também alcança três gols, mas com um porém: todos foram de pênalti. Já os de Vander vieram de bola rolando.

Assistências

O atacante foi ainda quem mais deu assistências nos últimos 30 dias. Foram duas, para os tentos do meia Nickson contra o Sport e do zagueiro Kanu contra o Santos. Ambas em jogadas individuais de linha de fundo. Ou seja, ele participou diretamente da maioria dos gols rubro-negros no último mês.

Excelente para quem é considerado reserva das três estrelas do ataque. Nestes cinco jogos da Série A, ele só foi titular contra Sport e Santos em substituição a Marinho (uma vez lesionado, outra suspenso). Diante de Cruzeiro, Fluminense (0 a 0) e Atlético-PR (1 a 1), entrou no segundo tempo. "Todo atleta trabalha para isso. Quero ajudar meu time da melhor maneira. Contudo, o mais importante é voltar a vencer", disse Vander, lembrando que o Leão está há quatro rodadas sem triunfo.

Sábado, 30, contra o Figueirense, fora de casa, ele deve seguir no time, pois Dagoberto está suspenso. E seu momento positivo é um alento. A fase está tão boa que, há três dias, o destro Vander anotou seu primeiro tento de perna esquerda após três anos e 16 gols pelo clube.

"Todo mundo no Vitória me cobrava que eu nunca havia feito um gol de canhota. Quando marquei, procurei os que mais me cobravam e brincavam comigo, Lucas Itaberaba [preparador físico] e Mancini [treinador], para apontar minha perna esquerda para eles na hora da comemoração".

Quanto ao fato de já estar há tanto tempo no Vitória após ter sido revelado pelo Bahia, ele afirmou: "Me sinto em casa no Barradão e sou feliz por ter ajudado a conquistar o acesso [na Série B de 2015] e o título baiano [2016]. Agora, vamos lutar para fazer o Vitória ter grande campanha na Série A. Nosso time tem todas as condições para isso".

Jogos modificados

Neste sábado, pela 17ª rodada da Série A, o Vitória enfrenta o Figueirense em Florianópolis. O duelo, originalmente agendado para as 16h, foi remarcado para as 18h30 para não conflitar com o amistoso da seleção olímpica contra o Japão.

Já na próxima quarta, 3, o Leão recebe o Coritiba. A partida deixa de ser às 21h no Barradão e vai para as 19h30 no Joia da Princesa, em Feira de Santana. O pedido foi da Polícia Militar da Bahia, que alegou falta de condições de dar suporte de segurança simultaneamente ao jogo e à chegada das delegações de futebol que disputarão partidas da Olimpiada em Salvador.

