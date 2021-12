Vander reage e tenta finalmente conquistar a torcida

Quando Vander marcou o gol de empate contra o Sport na quarta-feira, 29, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e partiu em direção à arquibancada do Barradão para reverenciar a torcida na comemoração, seu sentimento era sincero. Queria pedir desculpas pelo que fizera um mês atrás, no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, na Fonte Nova, quando foi vaiado e reagiu com aplausos irônicos e gestos críticos dizendo que os torcedores "falavam demais".

No jogo seguinte, a derrota por 1 a 0 ante o Flamengo fora de casa, Vander voltou a atuar mal e perdeu a titularidade, recuperada sete rodadas depois, há dois dias, quando foi a campo determinado a se redimir. Além do tento de empate, deu o passe para o terceiro gol e foi destaque do triunfo por 3 a 2.

É assim, entre altos e baixos, que tem sido a carreira do meia-atacante de 26 anos, que chegou ao Vitória em fevereiro de 2013. Vander ainda segue em busca da afirmação definitiva. Chateado com as interrogações que pairam sobre si e querendo preservar sua imagem, há meses tem evitado entrevistas. Há uma semana, uma troca de clube chegou a ser especulada, pois seu contrato com o Vitória já se encerra no fim do ano.

O técnico Vagner Mancini declarou: " Vander é um atleta de definição de jogadas e que está totalmente inserido em nosso contexto. Por estratégia nossa, havia ficado de fora de alguns jogos. Eu quis dar um descanso a ele. Felizmente, ele retornou muito bem. Se vai deixar o clube ou não, eu não sei. Agora, espero que fique. Na escassez atual de jogadores, Vander é um cara que pode ser muito útil".

Trajetória

Na chegada ao Vitória, logo após deixar o Bahia por desavenças com a diretoria, Vander se mostrou um atleta promissor. Era reserva que ganhou status de '12º jogador' de um time que vivia em grande fase. Entrando no segundo tempo, deu passes e marcou gols importantes, como o quarto do 5 a 1 no Ba-Vi que inaugurou a Arena Fonte Nova.

No segundo semestre, o futebol foi minguando até que, em outubro, acabou encostado pelo técnico Ney Franco.

No fim do ano, foi emprestado à Portuguesa. Voltou em maio de 2014 para, dois meses depois, ser outra vez deixado de lado no elenco. Uma queixa do clube seria o mau comportamento fora de campo.

Em janeiro de 2015, a diretoria rubro-negra decidiu lhe dar nova chance. Na época, o meia-atacante prometeu estar regenerado, principalmente devido ao nascimento da filha, e afirmou: "O Vander de anos atrás era outra pessoa. Minha preocupação era para onde eu iria sair após o jogo. Hoje, estou muito mais focado".

A evolução, de fato, foi boa. Porém, ele voltou a apresentar certa irregularidade em campo e até hoje luta pelo carinho da torcida (relembre abaixo a trajetória de Vander no Vitória). Mancini o defende: "Ao fazer o gol sobre o Sport, teve a humildade de pedir desculpas à torcida. Com uma bela atuação, gol e assistência, mostrou do que é capaz. Espero que tenha se redimido, pois ele é importante para nós".

