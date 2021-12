Vander quer triunfo diante do Náutico em casa

"Se meu o clube perder é zum, zum, zum". Nem sequer pode empatar, Jackson do Pandeiro! A música do eterno sambista dá pra ser a trilha sonora do duelo entre Vitória e Náutico, neste sábado, 31, no Barradão. O Leão vem de dois empates seguidos e precisa do triunfo para ganhar um gás nesta reta final da Série B.

O meia-atacante Vander, que deve ser titular mais uma vez, quer conquistar os três pontos. "Uma equipe de qualidade como a gente não pode ficar duas rodadas sem vencer. A equipe tem que ir com tranquilidade na partida e procurar a todo momento impor o nosso ritmo de jogo, para que a gente possa sair com a vitória", afirmou o jogador.

Em terceiro, com 57 pontos, o Leão vem de igualdades com o Paraná, por 1 a 1, na Fonte Nova, e por 0 a 0 com o CRB, no Rei Pelé. Jogadores e comissão técnica ainda pensam no título, mesmo com a diferença de cinco pontos para o líder Botafogo.

"Temos 18 pontos a serem disputados. Então, o primeiro passo é conseguir essa vitória contra o Náutico e torcer por um empate lá no Rio de Janeiro [sábado, entre Botafogo e Bahia] para que a gente se aproxime do Botafogo e se afaste do Bahia", diz Vander.

A canção de Jackson do Pandeiro ainda fala que "um empate pra mim já é derrota, mas confio nos craques da pelota". No entanto, a torcida rubro-negra ainda está tímida. Até o fim da tarde desta quinta, 29, apenas 620 ingressos haviam sido vendidos.

