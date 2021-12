Vander projeta ano melhor e credita evolução a Mancini

De dispensável em 2014 a um importante coadjuvante em 2015, Vander projeta para 2016 mais um passo em sua evolução. Acreditando em um ano de protagonismo, o meia-atacante de 25 anos aponta o técnico Vagner Mancini, contratado em junho do ano passado, como um dos principais responsáveis pelo seu crescimento no Vitória.

"Professor Mancini viu algo que os outros treinadores não viram em minha forma de jogar. Ele me dá bastante liberdade, não me coloca em uma posição fixa. Isso é muito importante para um jogador que usa a velocidade como eu. Então, essa liberdade que Mancini me deu foi essencial para meu crescimento", disse Vander, que participou diretamente de três gols nos dois jogos que o Rubro-Negro disputou em 2016. Foram dois triunfos: 5 a 1 no amistoso com o Tianjin Quanjian, da China, e 3 a 0 sobre a Jacuipense na abertura do Campeonato Baiano.

O belo início de ano faz Vander apresentar um discurso altamente confiante. "Claro que o Vitória perdeu atletas que vão fazer falta, como Escudero, Rhayner e Pedro Ken. Mas ganhou nomes como Willian Farias, Marinho, Tiago Real e Arthur Maia. Nosso time de 2016 é mais jovem e veloz do que o de 2015. E, desta vez, Vagner Mancini está conosco desde o início da temporada, o que faz toda a diferença. O Vitória começou bem o ano e tem muito a crescer, o que nos deixa muito felizes", afirmou.

adblock ativo