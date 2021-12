Vander escreve sua nova história no Vitória

Pode vir quem for: um centroavante, que o Vitória pretende contratar nos próximos dias, ou Leandro Domingues, meia que está prestes a fazer suas reestreia pelo clube, ou então Arthur Maia, também meia e que finalizou a recuperação da lesão que teve há 15 dias no joelho esquerdo. Vander sabe que não perderá sua importância no Leão.

Após altos e baixos na carreira, o meia-atacante de 25 anos provou sua evolução em 2015, ano em que terminou como titular e autor de quatro gols na campanha rubro-negra de retorno à Série A.

A caminhada positiva segue neste ano. Foi titular nas três partidas do Vitória, com participação direta em quatro gols. Deu uma assistência no

5 a 1 em amistoso contra o Tianjin Quanjian, iniciou a jogada de dois tentos no 3 a 0 sobre a Jacuipense e sofreu a falta em lance individual que resultou na cobrança perfeita de Marinho.

A boa fase possui razões dentro e fora de campo. Dentro, segundo ele, o mérito é do técnico Vagner Mancini, que assumiu a equipe em junho passado. "Professor Mancini me dá bastante confiança e liberdade nas partidas, o que é importante para um jogador que usa a velocidade como eu. Tudo isso tem sido essencial para meu crescimento. Desta vez, ele está no comando da equipe desde o início da temporada, o que faz toda a diferença. Confio que vamos continuar crescendo e teremos um ano muito feliz", declara.

"O esquema tático do Mancini, ofensivo e de muita velocidade, ajuda os jogadores que têm características parecidas com a minha. Ainda não estamos 100% satisfeitos, pois temos um elenco muito bom e podemos apresentar mais do que apresentamos até aqui nestes dois jogos do Campeonato Baiano", completa.

Já no lado pessoal, a evolução vem pelo amadurecimento consequente da vida de pai e marido. O atleta, que já tinha uma filha, Ana Luiza, de cinco anos, fruto de um relacionamento anterior, casou-se com Juliana, com quem teve Júlia, há quatro meses.

"O nascimento de Júlia foi uma benção em nossas vidas. Não tenho dúvida que isso me deu forças nos momentos mais importantes nestes últimos meses. Eu já era pai, mas o nascimento da minha segunda filha foi algo fantástico. Alegra o coração de todos em casa e nos passa força para continuar lutando. Venho aprendendo a ser pai a cada dia".

Reerguimento

No começo do ano passado, o meia-atacante, que está no Vitória desde 2013, chegou a declarar que se arrependia de sua conduta fora de campo, quando se preocupava muito com festas, e que, a partir de 2015, todos veriam um Vander diferente. Dito e feito. Passado um ano, ele diz: "Vander de alguns anos atrás era outra pessoa, outro atleta. Hoje estou muito mais focado, feliz e confiante. Não há como comparar. Amadureci bastante como profissional e, principalmente, como homem".

Dentro de campo, quando o assunto é a alta concorrência, ele afirma: "O Vitória conta com grandes nomes em seu elenco e todos precisam estar preparados para ajudar o clube dentro e fora de campo. Independente de quem vai jogar tem que estar focado para render. Quero ajudar. Estou à disposição para contribuir".

