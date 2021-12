Vander e Willian Farias voltam ao time titular do Leão

O técnico Vagner Mancini fará duas mudanças para o primeiro jogo das semifinais do Baianão contra a Juazeirense, no domingo, 10, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O atacante Vander, que havia ficado no banco contra o Fla de Guanambi, retoma a posição de David. Já o volante Willian Farias, recuperado de lesão, volta ao posto que havia sido ocupado por Marcelo. Também recuperado, o lateral direito Maicon Silva seguirá na reserva de José Welison.

Sobre Dagoberto, o treinador confirmou que a estreia do atacante deve mesmo acontecer no jogo de volta, no dia 21 de abril. "Dagoberto vem numa evolução muito boa. Tenho sentido isso e falado com ele sobre isso. A expectativa é utilizá-lo no segundo jogo da semifinal, no dia 21, aqui no Barradão", afirmou.

Muitas pessoas questionaram sobre o longo período que o Vitória ficou sem jogar, apenas treinando. Isso não prejudica o rendimento do time, segundo Mancini, que avaliou como importante para o entrosamento entre os atletas.

"Acabamos tendo duas semanas muito importantes. Soubemos utilizar isso de uma maneira inteligente. Foi importante, usamos esse espaço a nosso favor. Treinamos várias situações para entrosar e passar confiança aos atletas que entraram agora na equipe, como o Victor Ramos e o Kieza", disse Mancini.

Além dos 11 titulares, o técnico rubro-negro relacionou também para o jogo de domingo, 10, em Juazeiro: o goleiro Wallace, o zagueiro Vinícius, o lateral Euller, o volante Marcelo e Flávio, o meia Arthur Maia e os atacantes David e Robert.

