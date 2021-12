Vander é única baixa diante do América-MG

A reapresentação do Vitória ocorreu na manhã chuvosa desta segunda-feira, 23, mas todos estavam com o sorriso aberto pelo triunfo sobre o Corinthians, no domingo, 22.

Quem jogou mais de 45 minutos treinou na academia. Marinho e Amaral fizeram manutenção no departamento médico do clube, mas não devem ser problema. Os demais - incluindo o goleiro Fernando Miguel - participaram de uma atividade em campo reduzido no Barradão.

A próxima partida do time é quarta, 25, fora de casa, contra o América-MG, pelo Brasileirão. Para o duelo, Vander, expulso, será desfalque. Dagoberto, Alípio e David disputam a vaga no ataque. Norberto será titular da lateral direita contra o Coelho.

Nesta terça, 24, o elenco do Rubro-Negro treina à tarde e, às 20h, segue para Belo Horizonte.

Copa do Brasil

O Vitória fará em casa, no Barradão, o primeiro jogo contra o Cruzeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil. Foi o que definiu o sorteio na tarde desta segunda, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Quatro datas estão reservadas para os jogos da 3ª fase: 6, 13, 20 e 27 de julho, mas a tabela completa ainda não foi anunciada pela CBF. Diferentemente das duas primeiras fases, agora não há mais a possibilidade de o visitante eliminar a partida de volta ganhando por dois ou mais gols na casa do rival.

Confira os jogos: (América-RN ou Gama) ou ABC x Santos; Botafogo-PB x Ceará; Vasco x Santa Cruz; Vitória x Cruzeiro; Juventude x Operário-PR ou Paysandu; Atlético-PR x Chapecoense; América-MG x Fortaleza; Fluminense x Ypiranga; Sampaio Corrêa ou Figueirense x Ponte Preta; e Bragantino x Botafogo.

