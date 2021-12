Vander e Serginho devem atuar contra o Santos no domingo

Para o jogo de domingo, 24, contra o Santos, o técnico do Vitória, Vagner Mancini, deu a entender que manterá Vander na equipe. O meia-atacante vinha como reserva de Nickson no Brasileirão, mas, na quarta-feira, 20, foi escalado pela Copa do Brasil.

Nesta quinta, 21, ao ser perguntado sobre o substituto de Marinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Mancini afirmou: "Ainda não defini, mas deve ser Vander, que fez um bom jogo contra o Cruzeiro".

Por outro lado, Nickson dificilmente será titular. O favorito a jogar é o meia Serginho, que teve bela estreia há cinco dias entrando no segundo tempo do empate com o Atlético-PR, fora de casa.

Serginho não pôde enfrentar o Cruzeiro devido ao regulamento da Copa do Brasil, que não permite ao atleta atuar por dois clubes. Na competição, o meia já havia defendido o Santos.

