Vander e Rogério ficam fora de treino do Vitória na Toca

O Vitória treinou na manhã desta quarta-feira, 6, na Toca do Leão, visando a preparação para estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, contra o Sampaio Corrêa, às 16h30, no Estádio Manoel Barradas.

O meia Vander e o atacante Rogério não participaram da atividade. O primeiro até chegou a iniciar a atividade com o grupo, no entanto, ao correr em volta do campo, sentiu um desconforto muscular na coxa direita e o departamento médico aconselhou que não fosse exigido muito do atleta.

Já o atacante, foi liberado pela diretoria do Leão para resolver questões pessoais em Pernambuco. Também com dores na coxa, Rogério é dúvida para o duelo contra a equipe do Maranhão na primeira rodada da Série B. Ele se reapresenta ao rubro-negro na manhã de quinta, 7.

O Vitória volta a treina na tarde desta quinta com portões fechados. Na sexta-feira, 8, pela manhã, conclui a preparação para o jogo.

