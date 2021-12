Vander e Fabrício são vetados e não enfrentam Atlético-MG

O que era dúvida até a tarde desta sexta-feira, 6, agora está confirmado: o zagueiro Fabrício foi vetado pelo departamento médico e está fora do jogo contra o Atlético-MG neste sábado, 7, no Barradão.

Além dele, o meia-atacante Vander também reclamou de dores no joelho, foi avaliado pelos médicos do clube e não terá condições de enfrentar o Galo.

Com isso, o zagueiro Kadu deverá formar dupla de zaga com Victor Ramos e fazer sua estreia com a camisa do Vitória. Vander não vinha jogando como titular, mas constantemente vinha entrando no decorrer das partidas e anotou um gol em 13 participações. Marquinhos será opção ofensiva no meio campo do Leão.

Além deles, Danilo Tarracha, Nino Paraíba e Mansur ocupam o departamento médico do rubro-negro. Cumprindo suspensão imposta pelo STJD, Escudero também segue de fora.

