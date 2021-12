Van sai em defesa do técnico do Vitória: "Estamos unidos"

Os dois setores do Vitória não parecem estar em sintonia. Se no primeiro semestre o Leão apresentou uma das piores defesas do campeonato, o mesmo não dava para falar a respeito do ataque que, mesmo com as limitações, apresentava números satisfatórios. Agora, a linha de defesa do Rubro-Negro alcançou a marca de quatro partidas sem sofrer gols, enquanto o setor ofensivo balançou a rede apenas três vezes nesse período.

Nas duas últimas partidas, os empates sem gols dentro de seus domínios tem feito a luz vermelha acender na Toca. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 26, o lateral-direito Van exaltou a evolução defensiva, mas ressaltou a necessidade de reencontrar o caminho dos gols.

"É importante. Sinal que a defesa está bem sólida, bem firme, tenho certeza de que amanhã não vai ser diferente. Vamos continuar sem tomar gol. Temos que caprichar mais lá na frente. Agora posso dizer que estou 100%. Estava sem ritmo de jogo, tenho total consciência disso. Com fé em Deus, a bola vai entrar amanhã", disse.

Esses últimos quatro jogos refletem, justamente, a chegada de Carlos Amadeu ao Rubro-Negro. De lá pra cá, duas vitórias e dois empates. Apesar de positivos, os resultados ainda não foram o suficiente para afastar de vez a zona de rebaixamento da vida do Leão.

"Temos total consciência disso, temos que sair dessa situação. Não dá para ficar naquele lugar. Nós jogadores temos total consciência disso. O Vitória é grande, o Vitória não tem que ficar naquele lugar. Temos que distanciar e brigar na parte de cima da tabela", afirmou Van.

Com o novo comandante, o Vitória conseguiu quebrar o tabu de vencer fora de casa. Por isso, apesar de enfrentar uma das melhores equipes até o momento na competição, que é o Coritiba, pode se dizer que dá para ter esperanças de sair do Couto Pereira com os três pontos.

"Pode ter certeza que amanhã a gente vai buscar os três pontos fora de casa. Não é porque a gente vai jogar fora de casa que vai ficar recuado", garantiu.

Os feitos de Amadeu não evitaram as vaias que o treinador sofreu ao apito final da partida diante do Operário. Apesar disso, Van garantiu que o plantel está fechado com o comandante e pediu calma para o torcedor.

"Somos um grupo. As críticas foram para Amadeu, mas nós jogadores temos total consciência. Ele escala o time, mas dentro de campo temos que fazer a nossa parte. As críticas foram para eles, mas nós abraçamos. Estamos unidos. Foram para o grupo todo. Vamos sair dessa situação. Pedir paciência para a torcida. Que compareça sempre porque o resultado vai vir", pediu.

Por fim, para a próxima partida, o Vitória sofreu duas baixas de extrema importância. O volante e capitão Baraka, e o camisa 10 Felipe Gedoz. Mesmo com os desfalques, Van elevou a moral do elenco dizendo que todos tem condições de suprir a carência deixada no meio-campo.

"Nosso elenco, a gente não pode depender somente de uma pessoa ou de duas. Nosso elenco é muito forte. Quem entrar vai fazer um bom trabalho e tentar fazer aquilo ou melhor do que eles estão fazendo. Sem sombra de dúvida, Baraka é excepcional. Chegou para somar. Ele e Gedoz. Mas quem entrar vai fazer um bom trabalho" cravou.

