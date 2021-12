Van, Lucas Cândido e Caicedo voltam a treinar em campo

O técnico Geninho pode ter o retorno de três jogadores para o duelo deste domingo, 27, às 16, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Recuperados de lesão, o lateral-direito Van, o volante Lucas Cândido e o atacante Jordy Caicedo voltaram a treinar no campo nesta quinta-feira, 24.

Van, Lucas Cândido e Jordy Caicedo fizeram uma atividade em separado na Toca do Leão, mas seguem com dúvidas. De acordo com a assessoria do Vitória, eles apresentam um quadro clínico com evolução favorável, mas continuam em observação.

O restante do elenco Rubro-Negro participou de uma atividade no gramado do estádio do Barradão sob o comando do técnico Geninho, que fez um coletivo-tático e começou a montar provável equipe titular.

Na atividade, o Geninho simulou diversas manobras ofensivas e defensivas com base na análise feita sobre a Ponte Preta. Além disso, também foi trabalhada cobranças de faltas e bola parada.

O elenco Rubro-Negro volta a treinar na sexta , 25. Com 33 pontos ganhos, o Vitória ocupa a 16ª colocação no Brasileirão da Série B.

