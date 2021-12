Desde que o técnico Wagner Lopes assumiu o comando técnico rubro-negro, o time ainda não perdeu no Brasileirão da Série B. No entanto, neste período, foram quatro partidas, com apenas uma vitória e três empates. Os resultados até melhoraram um pouco a situação na tabela, mas foram incapazes de tirar o clube da zona de rebaixamento.

Alex Torres Van destaca importância de vencer fora e revela que pensou em deixar o Vitória

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira, 1º, na sala de imprensa do CT Manoel Pontes Tanajura, o lateral-direito Van avaliou o que falta para o time virar a chave na competição. Na opinião dele, o mais importante seria conseguir uma sequência de vitórias, que ainda não aconteceu na Série B, além de vencer a primeira longe de Salvador.

"Acho que está faltando uma sequência e, principalmente, ganhar o primeiro jogo fora de casa. É muito importante. Pode ter certeza que vamos fazer de tudo para somar os três pontos no próximo jogo", garantiu o defensor de 30 anos.

No momento em que o Leão da Barra luta para sair do Z-4, os bastidores políticos do clube têm ganhado páginas cada vez mais conturbadas, referente ao momento da gestão do presidente Paulo Carneiro. Mesmo com a situação delicada, Van disse acreditar no grupo atual de jogadores e afirmou que busca se blindar dessas questões internas.

"Tenho total confiança (que o time pode sair da zona de rebaixamento), não só eu como todo o grupo, que vamos permanecer na Série B. Essas coisas de extracampo, a gente não tem nada a ver com isso. O mais importante é vencer os jogos", frisou.

Pensou em sair do clube?

Logo após o fim do Baianão, aconteceram especulações sobre uma possível saída de Van do Vitória. No clube desde 2019, o lateral conviveu com algumas lesões em 2020 e chegou a perder espaço em 2021, com a chegada de Raul Prata. Mesmo com contrato até dezembro de 2022, as conversas eram de que ele poderia defender um time do futebol paulista.

Questionado se em algum momento ele chegou a pensar em deixar o Rubro-Negro baiano, Van confirmou que a possibilidade passou pela sua cabeça, mas que sempre se manteve focado no clube. Agora, com a lesão de Raul Prata, ele retomou à titularidade da equipe de Wagner Lopes.

"Se chegasse proposta para o clube... Eu sim, pensei em deixar o Vitória se chegasse proposta. Mas continuei trabalhando, focado. Deus me abençoou, a oportunidade apareceu. Em todo momento pensei em ficar no Vitória", revelou o jogador.

