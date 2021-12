"Vamos lutar pela Libertadores", diz presidente do Vitória

Não é por causa de um percalço da vida que alguém ou algum clube perde sua grandeza. A autoestima rubro-negra, por exemplo, não diminuiu nos dois anos que passou na Série B. Neste ano de retorno à elite nacional, o presidente do Vitória, Alexi Portela, em entrevista ao ESPORTE CLUBE, anuncia sua meta: terminar o Brasileirão entre os quatro melhores, o que daria ao Leão vaga na Copa Libertadores de 2014.

Para isso, ele revela seu planejamento: montar um time forte desde o início da temporada, mesclando a base campeã brasileira sub-20 com oito a dez contratações criteriosas.

Até agora, o Vitória só contratou um jogador para 2013 (Lúcio Maranhão). Por que a demora em contratar?

Temos que ir com calma. Contratar, no momento, está difícil para todos os times. Os valores que os jogadores têm pedido estão altos demais. O momento, agora, é de ter prudência. Se você reparar, nenhum clube tem contratado neste fim de ano. Não adianta fazer loucura.

E existe a chance de o Vitória recontratar Neto Baiano?

Sim! Temos interesse no retorno dele. Estamos apenas esperando terminar a temporada japonesa. No início do ano, sentaremos com o procurador dele para negociarmos o contrato.

Ao todo, serão quantas contratações para 2013? E quais as posições mais carentes?

Contrataremos entre oito a dez jogadores. A maioria para setores mais defensivos. No nosso elenco atual, as posições mais carentes são as de zagueiro e volante.

Dá para dizer quando chegarão as primeiras novidades?

Creio que até o fim desta semana vamos conseguir anunciar dois nomes.

Qual é a meta para este ano de retorno à Série A?

Faremos uma grande campanha. Vamos lutar para levar o Vitória à Libertadores. E o clube tem totais condições para isso. É organizado, planejado, equilibrado financeiramente, tem um grande estrutura e fará boas contratações. Além disso, temos uma excelente divisão de base e devemos usar muitos jogadores dela em 2013.

De acordo com o planejamento, para que a meta seja alcançada a tendência é que o Vitória segure mais os gastos neste início de ano e deixe para investir apenas quando o Campeonato Brasileiro começar?

Não. Vamos montar logo no início do ano a base de toda a temporada. O Vitória será forte o ano inteiro. É assim que conseguiremos alcançar nossas metas. Não é o ideal montar um time em cima de um campeonato. Além disso, também queremos lutar pela Copa do Nordeste e pela Copa do Brasil. Se o planejamento der certo, talvez a gente nem precise contratar para o Campeonato Brasileiro.

E qual será o perfil das contratações?

Nós queremos, acima de tudo, jogadores que venham empenhados e comprometidos com o Vitória. Talvez também poderemos contratar um ou dois jogadores que demandem um grande investimento. Seria até um presente para a torcida. É uma ideia nossa também.

