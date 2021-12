"Vamos encarar todos os jogos como um final", diz zagueiro Kanu

Faltando apenas duas rodadas para o término do 1º turno do Campeonato Brasileiro, o xerife e titular absoluto da defesa do Vitória, o zagueiro Kanu, classifica como uma final os próximos duelos do Rubro-Negro na competição, já que a equipe busca reação para fugir da zona de rebaixamento.

"Não estamos em uma boa posição, vamos encarar todos os jogos como um final. Temos que fazer um bom jogo, lutar e vencer e sair dessa situação incomoda.", disse o zagueiro, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, 1º, na Toca do Leão.

A primeira das batalhas será contra a Ponte Preta na noite desta quarta, 2, no Barradão. Kanu prega cautela ao enfrentar Lucca, um dos goleadores do Brasileirão. "A Ponte tem uma boa equipe, temos que ter cuidado ali atrás. Ele (Lucca) finaliza muito bem. Vamos treinar para tentar anular o artilheiro do campeonato."

Indagado sobre o rodízio no gol do Rubro-negro, com Caíque de volta à meta contra a Macaca, o zagueiro diz não atrapalhar a defesa, mas preferiu deixar a questão nas mãos do técnico Vagenr Mancini. "São dois grandes goleiros, ambos passam confiança pra gente. Caíque tem qualidade e Fernando fez um grande jogo contra o Cruzeiro. Mancini vai decidir bem, é um cara justo.", comentou Kanu.

O Vitória, que está na 19ª colocação com 13 pontos, joga nesta quarta numa situação muito delicada, pois mesmo ganhando da Ponte Preta ainda não escapa do Z-4, mas tem como meta não ficar muito distante da porta de saída. O Leão fecha o turno diante do Flamengo, no domingo, 6, no Rio de Janeiro.

