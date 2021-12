Vágner Mancini: 'Vamos manter a maioria dos jogadores'

Treinador do time que conduziu o Vitória à Série A do Brasileirão, Vágner Mancini oficializou nesta sexta-feira, 4, a sua permanência no clube. O novo contrato será até o fim de 2016. De sua cidade natal, Ribeirão Preto, em São Paulo, o comandante rubro-negro conversou com o A TARDE por telefone. Entre os assuntos, informou que sua ideia é renovar o contrato do máximo de atletas possível do elenco de 2015, incluindo jogadores como o zagueiro Guilherme Mattis e o centroavante Elton. Mancini também defendeu que o Vitória "se jogue de cabeça para ser campeão baiano", mas mostrou temor de que "não haja fôlego financeiro para fazer grandes contratações logo no começo do ano".

Você teve outras propostas além da do Vitória?

Tive algumas de clubes da Série A, além de uma oportunidade para fora do país. Mas avisei que o Vitória era minha prioridade. Só conversaria com outros clubes caso a negociação com o Vitória fosse esgotada.

O que pesou para você querer ficar no Vitória?

Alguns fatores, como o carinho que o clube tem por mim, o que me dá uma vontade diária de trabalhar. O trabalho flui melhor num ambiente onde as pessoas se gostam e se dão bem. Outro fator que pesou muito foi o respeito mútuo e a seriedade da diretoria que está aí, Raimundo Viana (presidente), Manoel Matos (vice-presidente) e Anderson Barros (diretor de futebol). Vejo um grupo sério e que está tentando fazer a coisa certa pelo Vitória.

Ter um trabalho já em andamento também pesou?

Não adianta querer forçar uma sequência de trabalho só porque os resultados dentro de campo aconteceram. As coisas também precisam estar andando fora de campo. No Vitória, eu, a diretoria, os jogadores e os funcionários aprendemos a trabalhar juntos. E claro que também há essa vantagem dos aspectos técnico, tático e profissional. Não vamos começar o trabalho do zero. Já sentamos nós quatro (Vagner Mancini, Raimundo Viana, Manoel Matos e Anderson Barros) para discutir o planejamento de 2016. E nossa opinião tem sido praticamente a mesma, está batendo em quase todos os assuntos.

A ideia é manter o elenco de 2015 para o ano que vem?

Estou passando alguns pontos para a diretoria. Óbvio que alguns atletas não vão ficar, mas vamos manter a maioria. Neste momento, é importante fazer uma análise atleta por atleta e observar também os novos valores que estão subindo da base para se integrarem ao elenco profissional.

Entre os que não vão ficar, estão incluídos Guilherme Mattis (zagueiro) e Elton (centroavante)? Tem se comentado pouco sobre a renovação desses dois...

Todos os atletas que fizeram parte da campanha de retorno à Série A interessam ao clube. Não quero citar caso a caso, pois estaria entrando numa área que é mais da diretoria. Temos interesses nesses atletas, mas estamos entrando por um período em que há uma série de outros fatores no mercado. Não é fácil ter de lidar com empréstimos de atletas, renovação, aquisição de jogadores... Mas posso garantir que nenhum jogador está fora dos planos.

Além de uma boa campanha na Série A, também será prioridade a conquista do Campeonato Baiano?

Claro! A Série A só vai começar em meados de maio. Até lá, o que vamos jogar é o Baianão e as primeiras fases da Copa do Brasil. Eu só entro em uma competição se for para ser campeão. Vamos entrar de cabeça no Campeonato Baiano. Claro que entendo as circunstâncias do futebol, mas não adianta disputar um campeonato se não tiver o título em mente. Para isso, precisamos de um time bem planejado. Por isso, inclusive, houve a demora na oficialização da renovação do contrato. Antes de assinar, precisávamos resolver algumas coisas que serão importantes ao longo da temporada. Foi uma discussão bem abrangente. Falamos também de jogadores, estrutura humana e física, metas e objetivos.

A parte financeira pesou?

Foi o ponto menos debatido, o mais simples de resolver. Acertamos tudo logo no primeiro momento. O Vitória reconheceu o meu valor e eu reconheci o momento econômico dos clubes brasileiros, que não é dos melhores.

Quanto à infraestrutura, um dos pontos mais debatidos nas reuniões foram os campos de treino? O Vitória teve problemas com isso em 2015 e está construindo três novos campos na Toca do Leão.

Exatamente. Sofremos muito com os campos da Toca do Leão (são três, fora o do estádio Barradão). A estrutura do Vitória tem que ter a capacidade de absorver os meses de chuva em Salvador, de abril a julho. E isso não pode ocorrer. Os gramados estragam, mas os campeonatos não param. Além de termos usado muito o Barradão, agradeço à Sudesb por ter nos liberado o estádio de Pituaçu para alguns treinos. Cobrei isso da diretoria e eles entenderam.

Como será o planejamento de 2016? o time já vai entrar o mais forte possível desde o Baiano ou as principais contratações virão só para o Campeonato Brasileiro?

A ideia é já montar um time forte desde o começo do ano. Mas isso demanda também tempo e a parte financeira. Vamos tentar, mas vai depender do fôlego financeiro do clube.

