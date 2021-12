Vágner Mancini projeta time para volta da Série A

O Vitória não poupou esforços para contratar na parada para a Copa do Mundo. Até agora, foram seis jogadores anunciados, e pelo menos mais dois devem ser confirmados em breve. No entanto, esses rostos ainda não devem ser vistos pelo torcedor na partida da próxima quarta-feira, 18, contra o Paraná, no retorno do Brasileirão.

Nesta sexta, 13, em entrevista coletiva na Toca, o técnico Vagner Mancini explicou que deve escalar uma equipe mais próxima da que vinha jogando. “Acho que, para o jogo contra o Paraná, talvez a gente tenha a equipe basicamente que vinha jogando junto há mais tempo, com uma ou outra entrada de jogadores“, disse.

Ainda de acordo com Mancini, a tendência é que o time tenha mais mudanças para o Ba-Vi, que será disputado no dia 15 deste mês. “No jogo contra o Bahia talvez eu tenha mais atletas à disposição”, especulou.

adblock ativo