Vagner Mancini mantém time titular em coletivo-tático

O técnico Vagner Mancini deu a entender, após o empate com o CRB, fora de casa, que mexeria em algumas peças do time do Vitória para o duelo com o Náutico, no próximo sábado, 31, às 16h10 (horário da Bahia), no estádio Barradão.

No entanto, no treino realizado na tarde desta quarta-feira, 28, ele manteve os atletas que vêm atuando como titulares, com os retornos do lateral-esquerdo Diego Renan e do meia Pedro Ken, que cumpriram suspensão na rodada passada.

A atividade também teve a participação do zagueiro Kanu, desfalque na segunda e na terça por causa do cansaço muscular. Na manhã desta quinta, 29, Mancini comandará um treino com portões fechados no Manoel Barradas.

adblock ativo