Sem clube desde o final do ano passado após deixar o Botafogo no descenso para a série B, o nome de Vagner Mancini é cotado para assumir o Vitória. De acordo com a assessoria do clube, a negociação, que já dura uma semana, segue "muito bem encaminhada". No entanto, ao ser contatado pela equipe de A TARDE nesta terça-feira, 3, Mancini negou que tenha conversado com o clube.

Enquanto a diretoria do Leão não se pronuncia oficialmente sobre o assunto, o atual técnico interino da equipe rubro-negra, Wesley Carvalho, comentou sobre a possível chegada de Vagner à Toca.

"Já trabalhei com Vagner aqui na época em que eu era treinador de específico na base e Ricardo Silva era auxiliar dele. Ele precisava de uma pessoa que tivesse capacidade para acompanhar só o Bahia. E eu fiz esse trabalho para ele no Campeonato Baiano todo. Caso isso aconteça, não tem problema nenhum", afirmou em entrevista ao UOL.

Wesley vem assumindo a equipe logo após a demissão de Claudinei Oliveira, que aconteceu no dia 20 de maio. De lá para cá, foram três jogos no comando do time, onde somou duas vitórias dentro do Barradão, contra Bragantino (4 a 1) e Criciúma (2 a 1) e uma derrota para o Botafogo, por 2 a 0, no Engenhão.

adblock ativo