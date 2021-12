Vagner Mancini deve mudar equipe para enfrentar o Náutico

Em time que está bem se mexe, sim! É dessa forma que pensa Vagner Mancini. Com dois empates seguidos, o treinador do Vitória deve fazer mudanças na equipe para enfrentar o Náutico, no próxmo sábado, 31, às 16h10 da tarde, no Barradão.

"Nesses últimos seis jogos, de repente, vou ter que fazer algumas modificações na equipe, seja de ordem tática, de ordem técnica. Eu vou precisar dar uma oxigenada. O Vitória tem que jogar melhor e tem que ganhar as partidas", disse Mancini.

Uma das alterações pode ser no ataque, com a saída de Elton para a entrada de Robert ou Rafaelson. Outro que pode ficar de fora da próxima partida é o meia Pedro Ken, mas por questões psicológicas. Na segunda-feira, 26, o pai dele morreu vítima de câncer, em Curitiba.

"É bem triste. É o terceiro clube que jogo com Pedro. A gente tem uma amizade forte por isso. Tentei passar um pouco de força para ele. A gente fica triste porque é uma pessoa que convive com a gente", falou o lateral-esquerdo Diego Renan, que voltará ao time após cumprir suspensão.

O Leão está invicto há nove rodadas e ocupa a segunda colocação da Série B, com 57 pontos - cinco a menos que o líder Botafogo. Entretanto, após o triunfo sobre o Bahia, pela 29ª rodada, teve uma queda de rendimento e não convenceu a torcida nos duelos com Boa Esporte (2 a 1), Paraná (1 a 1) e CRB (0 a 0).

"Temos que ter tranquilidade, saber que não fomos tão bem. Lógico que aumentou a diferença para o Botafogo, mas não passa pela nossa cabeça abandonar o título", discursou Diego Renan, autor de quatro gols.

Outro que acredita na taça é o goleiro Gatito. "Continuamos essa briga e esperamos chegar na última rodada com os pontos possíveis para ser campeão", diz o camisa 1.

