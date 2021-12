Universo/Vitória busca triunfo fora contra o Botafogo nesta quinta

O time de basquete do Universo/Vitória enfrenta o Botafogo, nesta quinta-feira (8), às 19h (da Bahia), no segundo compromisso consecutivo fora de casa contra times cariocas pela fase de classificação do Novo Basquete Brasil (NBB).

Na partida anterior do Leão, contra o Vasco da Gama na última terça, 6, o time baiano conseguiu uma vitória heroica no final do jogo, por 89 a 85. Com o resultado, a equipe baiana saltou de oitavo para a sexta colocação na tabela de classificação do NBB.

O triunfo sobre o Vasco serviu de incentivo para o rubro-negro buscar uma reação fora de casa, já que dos oito reveses sofridos, sete foram como visitante.

Em contraste, oito das dez vitórias na atual temporada do NBB foram conquistadas em Salvador, onde, após o duelo contra o Botafogo, a equipe baiana terá uma sequência de três jogos.

A série marcada para o Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras será contra o Campo Mourão, Paulistano e Mogi, respectivamente nos dias 15, 17 e 26 deste mês. Até o momento, o time comandado pelo técnico Régis Marrelli disputou 18 partidas, venceu dez e perdeu oito.

