"Um título de Campeonato Brasileiro seria o maior da minha carreira na base", afirma Laelson

A equipe Sub-20 do Vitória disputa a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro da categoria, na noite desta quinta-feira, às 21:30, no Barradão. O jogo será contra o carrasco Palmeiras, time que venceu o Leão nas duas partidas da segunda fase: 2 a 0 em São Paulo e 3 a 1 aqui em Salvador.

"A expectativa é de fazer uma grande partida e conseguir uma vantagem para poder administrar no segundo jogo. Sabemos a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, mas a equipe vem evoluindo jogo a jogo, fase a fase, e estamos na final. Uma vez na final vamos buscar nosso objetivo maior que é ser campeão", comentou o técnico Laelson Lopes.

Lopes contará com a importante ajuda de alguns jogadores do Sub-23, cedidos pelo técnico João Burse. Joias como Eron, Ruan Potó, Jhemerson e Hebert estarão a disposição do treinador. Além dos jogadores, outro fator empurrará o time à vitória. A nação rubro-negra promete comparecer em grande público para apoiar os Leãozinhos. O clube fez campanhas nas redes sociais e fez promoção de cerveja para incentivar a presença da torcida.

"Com esses jogadores a gente vai ter uma força de elenco maior e um time mais experiente, e com esses dois fatores, esses atletas que podem aportar vão nos ajudar a conseguir o nosso objetivo na partida. A expectativa do público é muito grande. A gente tem acompanhado, foi feito todo um trabalho de divulgação. A própria imprensa cumprindo o seu papel de fazer matérias com os atletas e comigo. Tudo isso é atrativo, espero que possam comparecer em massa", afirmou.

Adversário complicado

Na segunda fase do Campeonato, o Vitória jogou duas vezes com o Palmeiras e acabou perdendo as duas partidas. A primeira foi em Salvador, no Barradão, onde, apesar do equilíbro no jogo, o Leão acabou sendo derrotado por 3 a 1. No segundo confronto, desta vez em São Paulo, o clube baiano perdeu por 2 a 0.

"Nas duas derrotas na fase classificatória não houve uma superioridade marcante do Palmeiras. Isso faz parte do pacote do futebol, das nuances táticas de um jogo ou de outro. Nós sabemos que, dentro do que será essa final, nós temos chance de buscar um resultado positivo e, com ele, buscar o título em São Paulo", comentou Lopes.

Apesar da dificuldade do adversário, o Vitória conta a união do time como uma discrepância. A divisão de base campeã também é mais um incentivo. De 2010 até este ano, as categorias juvenis do Leão chegaram a seis finais.

"O diferencial é o fato de estar jogando em casa e termos um grande trabalho de base. Toda estrutura do Vitória está voltada para a base, por que sabe que é dela que o futuro do clube depende", comentou o técnico

O treinador

Laelson Lopes passou a acumular as duas funções - técnico do Sub-20 e coordenador técnico da divisão de base do clube - depois que João Burse, que comandava o Sub-20 passou para o Sub-23. No ano passado, Laelson era o técnico da categoria até a chegada de Carlão, coordenador geral da base, que contratou Burse para chefiar o Sub-20.

"Essa dupla função me dá uma visão mais ampliada de toda estrutura do Vitória e de todo elenco, que ano passado também estava sob o meu comando até agosto. Acompanhei a evolução das equipes 2000 e 1999, e alguns jogadores até trabalhavam ano passado em uma boa campanha no brasileiro", contou Lopes.

O técnico comandou a equipe do Fluminense de Feira e outras equipes do futebol baiano, treinou também times de Sergipe, de Alagoas, de Minas Gerais, Goiânia. Foi treinador de times que disputaram a Serie C e D, além de ter passado três anos na Espanha. Lopes conquistou diversos títulos com a base do Vitória e com as divisões de base do Vitória e de outras equipes . Com a carreira como treinador de equipes profissionais, Laelson angariou outras diversas conquistas.

"A conquista de um título de Campeonato Brasileiro em Base seria meu maior título da minha carreira em base", finalizou o treinador.

