"Um dia a vitória será certa", diz Rend após negociação com o Bahia esfriar

Sondado pelo Bahia, que chegou a enviar uma proposta ao Jacuipense, equipe dentetora dos seus direitos, o futuro do volante Guilherme Rend, atualmente no Vitória, segue indefinido. Após chegar a apagar uma foto com a camisa Rubro-negra, o atleta deve seguir no Leão, com quem tem contrato de empréstimo até o fim de 2021.

Por meio do seu perfil nas redes sociais, o jogador publicou, na tarde desta quinta-feira, 18, uma foto do Ba-Vi de quarta-feira, 17, quando esteve em campo pelo Leão no empate por 0 a 0, válido pelo Campeonato Baiano.

"Tente, dê o seu melhor naquilo que deseja e permaneça firme, porque um dia a vitória será certa. Você é do TAMANHO DOS SEUS SONHOS", escreveu o jogador de 22 anos.

Inconformado com a demora no desenrolar das negociações, o Bahia, ao que tudo indica, não deve avançar com Rend, após fechar a contratação do volante Pablo Roberto, de 21 anos, ex-Vila Nova-GO e de Jonas, de 29 anos, ex-Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Além dos nomes já anunciados, o Tricolor está perto de fechar com o também volante Matheus Galdezani, ex-Coritiba.

