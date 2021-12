Uillian Correia valoriza goleada: "uma vitória que nos dá confiança"

O primeiro contratado do Vitória para a temporada parece ter se firmado no meio de campo rubro-negro ao lado do também volante Willian Farias. Vindo do Cruzeiro, Uillian Correia foi mais uma vez titular na goleada por 6 a 1, na última quarta-feira, 15, diante do Flamengo de Guanambi. Nesta sexta-feira, 17, em entrevista coletiva, o volante de 27 anos valorizou o triunfo maiúsculo conquistado no Barradão.

"Uma vitória pra nós que nos dá confiança, ainda mais, pra gente trabalhar durante a semana. Uma goleada importantíssima. Só aconteceu goleada porque a gente marcou forte desde o primeiro minuto. O primeiro tempo acabou 3 a 0, mas não diminuímos o ritmo, continuamos num ritmo muito forte", contou Correia.

O volante do Leão aproveitou para elogiar o ataque da equipe, que vem vivendo bom momento no Baianão, com 10 gols marcados -- o melhor ataque do torneio. "Graças a deus a gente tá fazendo bastante gols também. A rapaziada ali da frente tá vivendo um momento muito bom, isso é muito bom, muito importante". disse.

Outro fator explicado pelo volante rubro-negro: o posicionamento no último jogo, quando o Leão passou por cima do Beija-Flor do Sertão. “O argel pediu pra gente fazer uma pressão lá na frente, adiantar numa linha com o meia, junto com o Dátolo ou quem tiver jogando, para a gente pressionar o adversário”, contou o meia.

O Vitória agora terá pela frente o Bahia de Feira, neste domingo, 19, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela 5ª rodada do Baianão.

