Uillian Correia sobre reta final: "Gosto de cobrança"

Nesta sexta-feira, 9, o Vitória seguiu com a preparação para a partida de domingo, 11, contra o ABC, pela quarta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. Como já havia feito na quinta, 8, Vagner Mancini trabalhou com portões fechados e escondeu o jogo.

O mistério do treinador tem explicação, afinal, o Rubro-Negro entra a partir de agora em um momento de jogos decisivos nas três competições que participa: Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Baiano.

A escolha de Uillian Correia para a entrevista coletiva após o treino ajuda a exemplificar a importância do momento que o Leão está prestes a viver na temporada.

O volante de 28 anos é um dos jogadores mais experientes do time e nesta sexta falou sobre pressão e cobrança por resultados positivos nas próximas partidas.

"Quando você é cobrado, é porque você tem qualidade e tem que corresponder dentro de campo. Por ser um líder dentro dessa equipe, eu gosto dessa cobrança. Jogador que não gostar de cobrança e não gostar de ser cobrado, acho que não pode ser jogador de futebol", comentou Uillian Correia.

Dono da camisa sete rubro-negra, o meio-campista nascido na cidade de Fátima do Sul (Mato Grosso do Sul) chegou ao time em 2017. Entre altos e baixos, sagrou-se campeão baiano e quase se tornou pivô do rebaixamento ao comenter um pênalti infaltil num lance em que colocou a mão na bola contra o Flamengo, na última rodada da Série A de 2017.

Certo é que ele sempre esteve entre os titulares do time, e até por isso exerce um papel de liderança dentro do elenco do Leão.

"Essa liderança que eu exerço aqui dentro é da melhor forma, e procuro fazer o melhor para o Vitória, tento ser uma liderança positiva. Tem outros líderes também. Mas eu gosto de ser cobrado e encaro de forma natural", avaliou ele.

Próximas decisões

Depois de enfrentar o ABC, em jogo que vale a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, o Rubro-Negro terá pela frente o Bragantino e o Bahia de Feira. A partida contra a equipe de Bragança Paulista vale vaga para a quarta fase da Copa do Brasil. Já o duelo contra o time de feira de Santana será o primeiro da semifinal do Baianão.

