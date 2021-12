Uillian Correia será emprestado para o Red Bull Brasil

O volante Uillian Correia é mais um atleta que deixa a Toca do Leão em 2019. O jogador já não defendia o Vitória desde junho, mas tem contrato com o clube até o fim do próximo ano e não permanecerá no Barradão.

Após encerrar o vínculo com o Coritiba, onde fez 15 partidas pela Série B, o atleta retornou à Salvador. O empréstimo ao Coxa, que encerrou ao fim desta temporada, poderia ter sido automaticamente estendido caso a equipe conseguisse acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Sem o objetivo alcançado no clube paranaense, seu novo destino será o Red Bull, de São Paulo. O contrato é um empréstimo que vai até maio de 2019, onde irá disputar a Série A1 do Campeonato Paulista sob o comando do treinador Antônio Carlos Zago.

O vínculo de Uillian Correia com o Vitória vai até 31 de dezembro de 2019. No entanto, por não estar nos planos do clube para a temporada que se aproxima, como foi avisado ao empresário do atleta, o meia deverá ser renegociado.

O volante foi contratado pelo Vitória em 2016 e atuou em 79 partidas. Marcou apenas seis gols com a camisa do clube. A saída do atleta da Toca já era iminente. Com um salário acima do que o Leão pretende pagar no momento, o presidente Ricardo David, em entrevista ao Globo Esporte chegou a comentar que o caminho era negociá-lo. “Existem contatos por esse atleta. Expectativa é que não esteja conosco no início da temporada”, disse.

O presidente ainda deixou evidente que, assim como Correia, a continuidade de outros atletas de altos salários no elenco seria avaliada. “Orçamento tem que ser ajustado à nossa realidade. Atletas com esse nível salarial e interesse de outros clubes, criaremos facilidade para que eles saiam”, afirmou Ricardo David à época.

O momento de saídas, trocas e empréstimos é natural considerando a situação do Leão. Com o rebaixamento para a Série B, o valor de cotas televisivas recebido pelo Vitória em 2019 será muito inferior ao de 2018.

A baixa de Uillian, no entanto, não é tão prejudicial ao Rubro-Negro. Além de já não estar no elenco há meses, a saída do volante deu espaço para outros atletas da mesma posição. São muitos nomes: Willian Farias, Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Yago, etc.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

