Uillian Correia renova contrato com Vitória

O volante Uillian Correia, de 28 anos, renovou o contrato com o Vitória por mais dois anos. O anúncio foi feito pelo clube na tarde desta sexta-feira, 5. O atleta, que rescindiu contrato com o Cruzeiro, seu antigo clube, fica no Barradão até dezembro de 2019.

Capitão da equipe na reta final do Brasileirão 2017, Correia fez 51 jogos pelo Rubro-negro, e marcou quatro gols, além de dar duas assistências.

Mais cedo, o Leão já havia confirmado a contratação de outros dois reforços: o atacante Denílson e do lateral-direito Lucas.

