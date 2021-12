Uillian Correia é emprestado ao Coritiba-PR até o fim do ano

O Vitória oficializou nesta quinta-feira, 21, a saída de Uillian Correia. O volante irá para o Coritiba, por empréstimo, até o fim da temporada 2018.

O salário do jogador será pago pelo time paranaense. Em caso de acesso à Serie A, o contrato será, automaticamente, estendido até o fim do ano que vem, sendo que o rubro-negro pode solicitar o retorno do jogador, para a temporada 2019, até o fim deste ano.

Se Correia permanecer no Coritiba, o Esporte Clube Vitória ainda poderá negociar os direitos econômicos do atleta com outro clube a qualquer momento, recebendo alguma proposta.

O clube paranaense pode exercer o direito de preferência, caso queira adquirir o volante em definitivo.

adblock ativo