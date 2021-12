Uillian Correia deve continuar no Vitória em 2018

A primeira renovação do Vitória está perto de ser anunciada: o volante Uillian Correia está concluindo a rescisão com o Cruzeiro e ajusta detalhes do contrato com o Rubro-Negro.

Segundo o empresário do atleta, Márcio Mello, a negociação está “95% concluída” e o mais provável é que aconteça “um final feliz” para o jogador, que quer permanecer no Vitória, e para o Leão.

“A rescisão está praticamente concluída, falta apenas o Cruzeiro definir o percentual dos direitos econômicos do jogador”, explicou o agente. Segundo ele, isso é porque o Cruzeiro “fez um bom investimento” em Correia em 2015, quando o comprou do Ceará.

Da parte do Vitória, faltam outros detalhes, mas o empresário garante que está conversando diariamente com o diretor de futebol do Rubro-Negro, Erasmo Damiani.

“Está tudo alinhavado. Do Vitória falta apenas definir o tempo de contrato, mas é algo que devemos fechar sem problemas”, concluiu.

Mello lembrou que a negociação vai precisar esperar pelo aval da CBF, que volta de recesso em 2 de janeiro.

Novo lateral na mira

Além da renovação com Juninho e Caíque Sá, ambas já adiantadas, o Vitória está atrás de um novo atleta para o jogar pelo lado esquerdo: Edson Capa, do Avaí.

O jogador, de 25 anos, é baiano da cidade de Serrinha e tem contrato com o atual clube até o final de 2018. Até agora, não há informações sobre proposta oficial do Vitória para contar com o reforço.

adblock ativo