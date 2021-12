Uillian Correia acredita que equipe pode bater o Corinthinas

Precisando pontuar para continuar brigando pela permanência na Série A, o Vitória tem um grande desafio no próximo sábado, 19, às 16h, contra o Corinthians, líder isolado do Campeonato Brasileiro e ainda invicto na competição.

Para conseguir um triunfo, o Vitória vai precisar fazer o que nenhum outro time conseguiu no torneio. O volante Uillian Correia admite que o desafio será grande, mas acredita que o Vitória pode surpreender.

“(Vai ser um ) jogo muito difícil, como é sempre difícil encarar o Corinthians em sua casa. Mas a gente encara como um desafio, ir lá e fazer uma grande partida, como fizemos no Mineirão contra o Cruzeiro, contra a Ponte Preta em casa, contra o Flamengo no Rio e mesmo contro ao Avaí aqui em casa”, disse o volante, defendendo que, mesmo perdendo em casa no último jogo, o Rubro-Negro fez boa exibição.

E ele acredita que o Leão já domina bem as armas: “Qualquer clube pode vencer o outro, dentro da sua casa como fora de casa. É isso que o Vitória vai buscar no sábado com a força que temos no contra-ataque, a força que temos nessa transição muito rápida e um ataque muito rápido que nós temos. Como falo: fechadinho, arrumadinho, compacto e na chance que a gente criar ser crucial e mortal”, opinou.

Farias poupado

Apesar de ter feito o aquecimento junto com os colegas, o volante e capitão Willian Farias foi poupado do treino desta terça-feira, 15, na Toca do Leão.

O jogador, que se recupera de lesão no joelho, é dúvida para sábado. Tanto ele como o atacante André Lima – que trata uma inflamação no joelho – serão reavaliados nesta quarta, 16. Caíque Sá fez treino físico à parte por conta de um cansaço muscular.

