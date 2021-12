Uelliton revela afastamento do Vitória e culpa diretor

Antes mesmo que o Vitória fizesse o comunicado oficial, o volante Uelliton, em tom de revolta, revelou em entrevista coletiva que foi afastado e que já não faz mais parte do elenco do clube.

Segundo o atleta, que havia chegado à Toca do Leão no começo da tarde desta segunda-feira, 19, para se reapresentar junto com os demais jogadores do elenco, a decisão sobre o seu afastamento teria partido do Diretor de Futebol Raimundo Queiroz, com quem ainda revelou ter um desafeto. Pouco depois, também na sala de imprensa, Queiroz evitou a polêmica e explicou por que decidiu pelo afastamento do jogador.

"Não vim para cá a passeio. Vim para treinar normalmente com o grupo. Só não vou treinar hoje por causa do dono do Vitória, o Raimundo Queiroz. Quando cheguei aqui na Toca do Leão, ele pediu que eu fosse até a sala dele. Acabei sendo pego de surpresa e nem quis conversar com ele. Preferi conversar com o Mário Silva [supervisor do clube], que conheço há dez anos. Não converso com o Raimundo Queiroz. Não quero nem saber dele", desabafou Uelliton.

Alvo de polêmicas desde o começo da temporada, Uelliton foi apontado por parte da imprensa também como o pivô da discussão em torno de um eventual pedido exorbitante de premiação, por parte dos jogadores, caso o Vitória suba para a primeira divisão. Segundo o jogador, a informação teria sido plantada por Queiroz, a quem atribui ainda falta de caráter.

"Tenho dez anos no clube, mas não me respeitaram. Disseram que eu estava negociando um prêmio de R$ 5 milhões para subir. Que tinha panelinha e que ninguém gostava de mim aqui dentro. Foi o próprio Raimundo Queiroz que falou isso. Nem participei da reunião para definir a premiação. O diretor não tem caráter. Chegou nas rádios e falou mal de mim. Acho que meu ciclo no Vitória acabou. Amo muito o Vitória, mas para mim acabou. O torcedor me ameaçou. A partir do momento que ameaça a família, é melhor ir para outro lugar", admitiu.

Ainda de acordo com o jogador, que tem vínculo com o rubro-negro baiano até o final de 2012, a sua renovação somente não foi fechada porque Raimundo Queiroz teria sido contra a sua permanência na Toca do Leão, enquanto que o presidente Alexi Portela seria a favor.

"Tenho contrato com o Vitória até o final de 2012. O presidente do clube, Alexi Portela, tinha interesse em renovar. Ele pediu para o Queiroz renovar, e ele não teve o interesse. E, se não tem interesse, então é melhor sair do clube", finalizou.

Ano conturbado - O ano de 2012 foi conturbado para Uelliton. No começo da temporada, o jogador afirmou que pretendia deixar o clube e admitiu a possibilidade de atuar no rival Bahia, declaração que causou irritação e pôs em xeque a sua boa relação com a torcida.

A pedido de Uelliton, a sua reconciliação com grande parte da torcida aconteceu no dia do seu aniversário, quando foi saudado com cânticos pelos rubro-negros. Depois, porém, deixou transparecer um desentendimento com Carpegiani, quando, ao contrário do que afirmara o treinador, disse que estava recuperado de uma lesão muscular e pronto para entrar em campo.

Desde o mês passado, o volante tem sido apontado como o pivô de um desentendimento entre a diretoria e o elenco, por conta de um possível desacordo em relação ao valor de premiação pelo acesso. A gota d'água aconteceu há pouco mais de duas semanas: para se redimir, assumiu cobrança de pênalti no jogo contra o América-MG, no Barradão, mas desperdiçou a chance: mandou a bola para fora.

