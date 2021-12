Uelliton e lateral ex-Vitória assinam com o Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou nesta segunda-feira a contratação do volante Uelliton e do lateral Egídio, além do anúncio do Marcelo Oliveira como novo técnico do clube mineiro.

Desde 2009, Uelliton faz parte do elenco profissional do Vitória, participando dos títulos do campeonato baiano de 2009 e 2010, além do vice-campeonato da Copa do Brasil, também em 2010.

O volante jogou, como capitão, boa parte da Série B de 2012, que levou o Leão baiano de volta a elite do futebol nacional, mas acabou ficando fora dos últimos jogos do clube, após diversas polêmicas envolvendo o atleta.

O outro jogador contratado, o lateral-esquerdo Egídio também disputou - assim como Uelliton - a Série B deste ano, mas pelo Goiás. Egídio teve uma passagem no Vitória em 2010, ano em que o clube baiano acabou rebaixado para a Segunda Divisão.

Ex-Bahia - Além das duas contratações, o Cruzeiro está perto de fechar com outro atleta bem conhecido no futebol baiano.

É o meia-atacante Ananias, jogador formado na base do Bahia, e que disputou este ano a Série A pela Portuguesa. Segundo o presidente do clube mineiro, Gilvan de Pinho Tavares, o clube já teve longas conversas com os empresários do atleta e um acordo pode sair em breve.

adblock ativo