Uelliton e Carpegiani têm relação profissional no Leão

O treino acabou. Uelliton pega uma bola, coloca debaixo do braço e senta, sozinho, com a pelota. Mão na cabeça e na pelota e um leve olhar para o alto. "Tô triste não, pô. Coloca que estou pensativo", explicou o atleta, que só é interrompido pela chegada do técnico Carpegiani, que dá instruções ao volante para o jogo deste sábado, 6, contra o ABC. Depois das turbulências ocorridas nas duas semanas anteriores, os dois trocam uma conversa sem sorrisos, mas cordial.

Nos dois dias de treino com bola, Uelliton treinou entre os titulares e não houve nenhum atrito com o treinador. Inclusive, conversaram normalmente durante os trabalhos. "Não existe turbilhão aqui. Parece que as pessoas gostam de colocar crise aqui sem existir. Todos estão focados no mesmo objetivo e o retorno de Uelliton aconteceu na hora que tinha de acontecer. Ele faz parte do grupo e também é muito importante para todos. Estamos unidos", garantiu Tartá, também confirmado para o duelo de sábado.

Para um funcionário do clube, que preferiu não se identificar, Uelliton e Carpegiani nunca foram de conversa entre si, mas também não trocaram farpas. "Carpegiani é muito profissional. Não é de ficar de brincadeira com ninguém. Já Uelliton é muito gozador e talvez por isso eles não se falem muito. Porém, o treinador nunca desrespeitou ninguém aqui, muito pelo contrário. Se eles não se batem, não está influenciando no time, pois o foco é o mesmo. Nunca vi um clima tão bom como deste ano", garantiu o funcionário.

De fato, Carpegiani não é muito de brincadeira. Inclusive, não gosta da denominação de paizão de alguns treinadores. "Não gosto dessa fama de papai de alguns técnicos. Sou profissional e não sou de sair com atletas fora do trabalho. Tampouco me importo com o que o jogador faça na sua folga, desde que não influencie no seu desempenho em campo", disse, em uma de suas coletivas.

Para Pedro Ken, não será nenhum problema entregar a braçadeira de capitão para Uelliton. "Não existe clima tenso aqui. Uelliton retorna agora pois estava aprimorando mais o condicionamento. Será nosso capitão. Venceremos o ABC e esta besteira toda vai acabar".

Vai ser difícil ver Uelliton correndo para abraçar Carpé caso faça um gol contra os potiguares. Porém, pelo que se viu na semana, o carinho não é indispensável. Basta que cada um faça a sua parte para o Leão seguir numa boa.

adblock ativo