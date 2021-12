Troca de ingressos é iniciada para jogo do Vitória no NBB

Os torcedores que desejarem acompanhar o confronto entre Vitória x Flamengo, válido pela 8ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB) já podem procurar o Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, para adquirir os ingressos da partida, que promete casa cheia.

Para realizar a troca é necessário que o torcedor leve um quilo de alimento não perecível, até as 20h desta quarta-feira, 2. As trocas acontecem exclusivamente no local da partida. O jogo terá início às 21 horas (horário da Bahia), nesta quinta-feira, 3. O Rubro-Negro baiano vem de uma boa sequência com três triunfos na competição. Agora, o Leão ocupa a 9ª posição no NBB.

