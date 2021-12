Triunfos em casa deixarão Vitória na liderança da Série B

Para o torcedor rubro-negro que sente falta da liderança da Segundona, posto que o time não ocupa há oito rodadas, preste atenção que a informação a seguir não é coisa de vidente: caso o Vitória vença os próximos dois jogos em casa, assumirá a ponta da Série B. Mesmo que momentaneamente, será, sim, líder isolado do certame.

A matemática é simples. O Vitória fará dois jogos, enquanto o Botafogo descansa. No sábado, pela 30ª rodada, o Leão enfrenta o Boa no Barradão. Já os cariocas não jogam, pois tiveram o duelo com o Ceará adiado por conta do jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias. Vencendo, o Rubro-Negro diminui a diferença entre os dois para um ponto. Atualmente são quatro.

Na rodada seguinte, o Leão pega o Paraná, numa sexta-feira, provavelmente na Fonte Nova. Mantendo os 100% de aproveitamento na Arena, dorme líder, já que o Bota só joga no dia seguinte. Depois, capricha na 'secada' para o Alvinegro perder os dois jogos a menos que terá.

O gostinho da liderança já foi experimentado pelos torcedores do Vitória durante cinco rodadas seguidas, contando o título simbólico de melhor time do primeiro turno. Somente o Botafogo ficou mais tempo no topo, contabilizando 20 rodadas no total. Se a primeira metade do certame se repetir no segundo, as chances são boas para o Vitória. Curiosamente, após o triunfo do Leão para o Bahia, por 4 a 1, na Toca, o Leão também tinha apenas quatro pontos de diferença para o Botafogo, líder na época.

Havia apenas uma diferença: o Leão era o quinto colocado. Naquela ocasião, o Vitória só conseguiu tomar a liderança do Botafogo seis rodadas depois.

Se a probabilidade do Vitória ficar na frente do Bota na 38ª rodada é de 23%, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a de acesso já ultrapassa os 90%. O Leão entrou no G-4 na 13ª rodada e não saiu mais.

Folga dupla

Em campo, os titulares ganharam folga pelo segundo dia seguido e só retornam nesta terça-feira, 6, em dois turnos, aos trabalhos. Para os atletas que não atuaram pelo menos 45 minutos no Ba-Vi, a segunda-feira foi de trabalho. O técnico Vagner Mancini promoveu um coletivo contra o time sub-20 do Vitória, no Barradão.

Para o duelo contra o Boa, o Rubro-Negro terá o retorno do zagueiro Guilherme Mattis, que, após cumprir suspensão, afia os pés e a língua para o retorno do Leão ao Barradão.

"Estamos voltando da casa de praia para a casa da cidade. Temos que manter a tranquilidade para poder vencer. Voltamos para nossa casa, onde tem nosso símbolo, nossas cores", disse o treinador.

Mancini não contará com Diogo Mateus e Ramon, ambos suspensos.

adblock ativo