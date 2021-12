O time reserva do Vitória não decepcionou e manteve o Leão com a melhor campanha da primeira fase da Copa do Nordeste, com 15 pontos, na quarta-feira, 18. O triunfo, por 2 a 0, também teve gostinho de vingança, pois o Confiança foi o único clube que venceu o Vitória na temporada. Carlos Amadeu sai da condição de interino após três triunfos seguidos. Ele, agora, entrega o bastão para Claudinei Oliveira, que acompanhou tudo do camarote.

Moysés Suzart Triunfo mantém Vitória em 1º no geral do Nordestão

O Leão não precisou suar muito para vencer os sergipanos, que não tinham mais pretensões no Nordestão. Mesmo assim, o time reserva apresentou pontos positivos, como a boa atuação da dupla defensiva Vinícius e Maracás, que fez com que Wilson defendesse apenas uma bola durante todo o jogo. No meio-campo Jorge Wagner mostrou mais futebol que Escudero.

Penalidades



O primeiro tempo foi marcado pela confusão na área do Confiança. Ao todo, quatro lances de pênalti foram discutíveis. O árbitro José Ricardo Vasconcellos poderia ter marcado três sem medo, mas apitou dois. Logo aos 5 minutos, Rogério ficou de cara com o goleiro, que o derrubou. Jorge Wagner bateu e abriu o placar.



Dois minutos depois, outra penalidade. Mansur foi empurrado e o juizão denunciou a infração. Elton foi para a cobrança, mas perdeu. O goleiro Rafael Sandes defendeu.

O jogo esfriou até os 17 minutos, quando Elton recebeu cruzamento na área e foi derrubado novamente. Desta vez, o juizão fez vista grossa e mandou seguir. Sem problemas, o Leão dominou a partida. Wilson, que fazia sua primeira partida no ano, apenas assistiu à etapa inicial, que ainda teve o Leão ampliando.



Aos 28 minutos, após cobrança de falta de Dakson, a defesa do Confiança faz linha burra e Elton aproveitou para tirar a urucubaca. Primeiro gol do centroavante na temporada. O duelo continuou sem grandes emoções. Apenas Rogério e Jorge Wagner tiveram boas chances, mas ambos não aproveitaram.



O Leão voltou mais ativo para a etapa final. Logo aos cinco minutos, a primeira oportunidade. Jorge Wagner roubou a bola e deixou Dakson livre. Porém, o meia, de forma inacreditável, errou o alvo. Aos 15, o primeiro lance de perigo do Confiança. Lucas arriscou de longe para Wilson pegar pela primeira vez na bola.



Com boa vantagem no placar, o Leão diminuiu o ritmo. Mesmo assim, Jorge Wagner quase marcou de cobertura. Sem contar, como de costume, com a chance clara perdida pelo atacante Rogério.

adblock ativo