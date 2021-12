Em um jogo de baixo nível técnico e sob um sol forte no Barradão, o Vitória fez o suficiente para vencer o limitado Feirense por 2x0 e assumir, ainda que provisioriamente, a liderança do Baianão-2016.

Mais importante do que alçar o clube aos 10 pontos e carimbar sua vaga na fase final do torneio, o resultado traz para Toca do Leão um importante clima e alívio e paz às vésperas do Ba-Vi. Caso não vencesse neste sábado, 5, o Rubro-Negro poderia até mesmo correr risco de não avançar às quartas de final e disputar o 'Torneio da Morte'.

Luiz Teles Triunfo dá alívio ao Leão para encarar o clássico

O jogo

Sem poder contar com o goleiro Fernando Miguel, que era dúvida desde sexta-feira e acabou vetado pelo dapartamento médico, o Vitória começou um jogo com um susto do substituto e estreante Wallace, que quase tomou um frango histórico em seu primeiro lance como profissional.

Daí para frente, contudo, foi o Leão quem deu as cartas em campo, mesmo errando muitos passes no ataque e finalizando poucas vezes em gol, dada a fragilidade gritante da defesa do Feirense.

O Leão nem precisou se esforçar para abrir o placar, logo aos 6 minutos, numa boa cabeçada de Robert após cruzamento de Maicon Silva. O lateral ainda viria a colocar o centroavante na cara do gol mais uma vez, aos 13, mas o goleiro Renan fez uma defesaça, sobre a linha.

Não fosse um pênalti claro sobre Euller, não marcado pelo árbitro Johnn Herbert Alves Bispo, que também anulou um gol legal do mesmo Euller, assinalando um impedimento inexistente, o Vitória teria saído de campo com um placar mais elástico. Ainda assim, mereceria as tímidas vaias que rolaram no Barradão na saída para o intervalo.

Para a etapa final, nenhum tipo de mudança efetiva no comportamento dos times, mesmo com as substituições. O Vitória seguiu em ritmo lento, mas com o domínio do jogo. Foram, novamente, raras as chances do Feirense. O segundo gol do Leão saiu de pênalti, sofrido por Vander e muito bem batido por Diego Renan.

No fim, um misto de aplausos e vaias. O resultado valeu pelos três pontos e por deixar a equipe na liderança provisória do campeonato. Um alívio às vésperas do Ba-Vi, mas o mau desempenho e o pouco repertório neste início de temporada preocupam para o clássico na Fonte Nova.

Além disso, o Vitória segue com alguns jogadores importantes sem jogar. Contundido, Marinho ainda não voltou aos treinamentos. Neste sexta, a equipe perdeu, por lesão, o lateral Maicon Silva e o volante Willian Farias, que serão avaliados, assim como Guilherme Mattis, Amaral e Fernando Miguel. Recém contratado, Victor Ramos ainda aguarda regularização para poder estrear.

