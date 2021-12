Trio de zagueiros luta por duas vagas no Vitória

O mau momento do Vitória, que corre risco de rebaixamento, parece ter mais ligação com o seu sistema defensivo do que com o ofensivo. O time marcou 32 gols na Brasileirão, o que lhe dá a condição de 11º melhor ataque. Porém, com 38 gols sofridos, possui apenas a 16ª defesa menos vazada. A colocação é a mesma que o Leão, após somar 29 pontos, ocupa na classificação geral do campeonato.

Quem 'paga o pato' são os zagueiros, donos das funções mais defensivas da equipe de linha. Contudo, muitas vezes a real fragilidade está na marcação no meio-campo e nas laterais. O zagueiro é, na prática, o último recurso. Este parece ser o caso rubro-negro. Tanto que Victor Ramos, ao lado de Marquinhos, do Figueirense, é o zagueiro que mais fez desarmes no campeonato. São 44, no total.

Victor, que tenta retornar ao time após ter ficado de fora de três partidas devido a uma lesão no pé e, em sequência, a um ato de indisciplina que o deixou afastado do plantel por cinco dias (faltou a um treino no Barradão, sendo que, na véspera, foi visto em uma festa em São Paulo), tem na estatística um forte argumento. "Esse é um número importante, e espero que essa liderança seja mantida até o fim do ano. Venho me dedicando muito para evoluir e contribuir com o Vitória", disse Victor.

Porém, Victor tem em Kanu e Ramon dois fortes concorrentes às duas vagas do setor. Ou seja, domingo, diante do São Paulo, no Barradão, um ficará no banco de reservas. O técnico Argel Fucks não dá pistas, mas Kanu, que marcou dois gols nos últimos quatro jogos, se posiciona como favorito a uma vaga como titular.

"Fiz uma boa Série B em 2015 e ajudei o Vitória a subir. Agora, estou voltando à melhor forma e contribuindo com a equipe. Argel tem até domingo para definir. Todos que estão no plantel têm condição de jogar. Vou trabalhar para que, caso ele opte por mim, eu dê conta do recado", afirmou.

Necessidade de evolução

Um claro sinal de que a responsabilidade defensiva costuma ser maior em outras posições do campo que não a zaga é que o líder da lista geral de desarmes na Série A, com 78, é Willian Arão, volante do Flamengo. Na sequência, vêm dois corintianos: Bruno Henrique, volante que deixou a equipe há um mês para atuar na Itália, com 74, e Fagner, lateral direito, com 71.

No Vitória, que tem lutado para corrigir a marcação ainda deficiente do conjunto do time, os zagueiros vêm tendo que se virar. Cada um dos três concorrentes por duas vagas para domingo apresentam prós e contras (veja mais acima).

Victor é o melhor no desarme, mas apresentou problemas disciplinares. Ramon se destaca pela técnica, mas é inexperiente. Já Kanu ainda precisa evoluir na bola rasteira, mas é raçudo e especialista no jogo aéreo. Ele declara: "Estou num bom momento e as coisas estão acontecendo, inclusive gols. Mas sei que temos que trabalhar lá atrás para melhorar na parte defensiva".

