Trio de reforços chega à Toca do Leão nesta quarta-feira

Ainda com o elenco a ser completado, o Vitória realizou nesta terça-feira, 10, seu segundo dia de pré-temporada, em que deu sequência aos exames médicos e físicos na Toca do Leão.

Porém, o clube aguarda para esta quarta, 11, a chegada de outros três reforços. São eles: os meias Gabriel Xavier, 23 anos, e Cleiton Xavier, 33, além do meia-atacante argentino Leonardo Pisculichi, de 32 anos.

O trio já está apalavrado com o Rubro-Negro desde sexta passada. Gabriel, que disputou o último Brasileirão pelo Sport, vem emprestado pelo Cruzeiro numa troca por um ano com o meia-atacante Nickson, 19. Gabriel Xavier tinha previsão de desembarque em Salvador no final da noite desta terça. Nesta quarta, se apresentaria na Toca do Leão.

Cleiton vem negociação parecida. Ex-Figueirense e Metalist, da Ucrânia, ele chega liberado pelo Palmeiras e assinará contrato até junho de 2019. Em compensação, o Vitória empresta um meia-atacante revelação de sua base. Trata-se de Yan, 18 anos. Cleiton Xavier chega na manhã desta quarta a Salvador.

Já Pisculichi deixou o River Plate, time de seu país que defendeu por três anos. Ele tem previsão de chegada nesta quarta à capital baiana. Até quinta, 12, se apresenta na Toca.

O elenco conta até aqui com 23 jogadores (deles, só o goleiro Caíque não está presente, pois está a serviço da Seleção Brasileira que disputará o Sul-Americano sub-20 de 18 de janeiro a 11 de fevereiro). A ideia é deixá-lo com 28. Fora os três reforços a caminho, a diretoria já confirmou que contratará só mais dois atletas, ambos atacantes. Um deve ser Rodrigão, 23 anos, do Santos.

Marinho

Enquanto isso, o Vitória aguarda o depósito de R$ 8,5 milhões referentes aos 50% que possui dos direitos econômicos de Marinho, que deixou a equipe ao receber uma proposta do Changchun Yatai, da China.

Jorge Machado, empresário do atacante, informou que apenas questões burocráticas atrapalham o desfecho do negócio e prometeu o pagamento para até o fim da semana.

