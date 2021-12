Trio de arbitragem é afastado por erros em jogo entre Vitória e Flamengo

O trio de arbitragem do jogo entre Vitória e Flamengo foi afastado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por conta de erros na partida deste sábado, 14. O árbitro Wagner Rewe e os auxiliares Fábio Rodrigo Rubinho e Marcelo Granado vão ficar fora das três próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro.

Eles falharam em dois lances. O primeiro no pênalti marcado envolvendo Éverton Ribeiro, que levou ao primeiro gol do Leão. Na ocasião, o juiz avaliou que a bola bateu na mão do jogador carioca, mas o jogador foi atingido no rosto. Éverton recebeu cartão vermelho, que não pode ser anulado, porque o juiz não fez um adendo na súmula.

O segundo lance também levou a um gol, mas desta vez do Flamengo. Na ocasião, Willian Arão, que fez o tento, estava impedido. O time carioca alega que foi prejudicado pela arbitragem e pretende pressionar a CBF.

O juiz e os auxiliares vão passar por uma reciclagem. Enquanto isso, só podem entrar em campo em jogos da Série B.

