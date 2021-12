Tribunal recebe documento e adia parecer sobre caso VR3

A procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) adiou seu parecer se defere ou não a ação do Flamengo de Guanambi que pede a eliminação do Vitória do Baianão pela teórica escalação irregular do zagueiro Victor Ramos, no jogo de volta das quartas de final, quando o Leão venceu por 3 a 0.

A princípio, a resposta sairia nesta sexta-feira, 1º. Contudo, o sub-procurador Hélio Santos Menezes Júnior, responsável pelo caso, decidiu solicitar à Federação Bahiana de Futebol (FBF) documentos que possam esclarecer a situação.

O documento foi enviado na tarde desta sexta e pode ser conferido na imagem abaixo. Nele, o diretor do departamento de registros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Reynaldo Buzzoni (o mesmo que atestava a regularidade de Victor Ramos com um e-mail que terminava com a frase "Qualquer coisa me liga"), reafirma que o jogador está regular, pois a transferência foi nacional, já que sua documentação saiu do Palmeiras, último clube de Victor, para o Vitória. O documento, em mãos da procuradoria, informa também que o empréstimo veio pelo Monterrey, clube mexicano que detém os direitos federativos do zagueiro.

A procuradoria deve dar seu parecer até terça, 5. Se deferido, um julgamento será marcado nos próximos dias. Caso contrário, o processo será arquivado.

A polêmica discute se Victor Ramos foi contratado pelo Vitória através de uma transferência nacional ou internacional. Isso porque seu contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF em 18 de março, dois dias depois do prazo final do Campeonato Baiano para inscrição de jogadores oriundos de transferência internacional.

