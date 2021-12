Três reforços são apresentados oficialmente na Toca do Leão

Em maio, o presidente do Vitória, Ricardo David, prometeu que estava buscando reforços no mercado sul-americano. Dois meses depois, a promessa começa a ser cumprida. Nesta terça-feira, 10, foram apresentados três jogadores, dois deles argentinos: o lateral-esquerdo Marcelo Benítez e o volante Marcelo Meli, além do atacante paulista Bruno Gomes.

E mais um argentino também está acertado: é o atacante Walter Bou, que vinha jogando pelo Boca Juniors.

Dos três atletas, Bou é aquele que chega com maior reputação. O atacante de 24 anos foi comprado pelo Boca Juniors junto ao Gimnasia La Plata em 2016. De acordo com a jornalista argentina Milena Portella, repórter da Rádio Open, de Buenos Aires, Walter acabou não vingando no Boca, pois a equipe tem muitos atletas na posição.

“É um jogador que tem muito sangue, brigador. Tem poder de decisão também. Acho bom jogador, uma boa contratação. No Boca, ele não tinha espaço porque o clube possui atacantes melhores. Já estava difícil pra ele na concorrência com Benedetto e Ábila. Agora ficaria pior com a chegada de Mauro Zárate”.

Já os outros dois argentinos não têm a mesma avaliação positiva da jornalista argentina.

Segundo Milena, Meli, que teve passagem pelo Boca, “tem boa técnica, mas peca na parte física”, além de “não vir numa trajetória recente positiva”, mesmo após sua venda do Boca para o Racing, seu último clube. Já Benítez, que estava no Belgrano, segundo Milena, “teve uma última temporada fraca. É raçudo, mas nada além disso”.

adblock ativo