Três jogadores desfalcam Vitória contra Botafogo

O técnico interino do Vitória, Wesley Carvalho, terá três desfalques para o duelo contra o Botafogo, no sábado, 30, às 16h30, pela 4ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio do Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. O meia Escudero, o volante Luiz Gustavo e o zagueiro Maracás foram vetados pelo departamento médico do clube para o compromisso.

Escudero e Luiz Gustavo se recuperam de lesão na coxa direita e serão poupados. Maracás está com pubalgia, que causa dores fortes nas regiões do abdômen e da virilha, e também fica em Salvador para tratamento.

Para as posições, o treinador tem à disposição o zagueiro Ednei, o volante Amaral e o meio Pedro Ken, que deve fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra. A delegação do Leão viajou na tarde desta sexta para o Rio.

