Três atletas da base ganham chance entre os profissionais

O Vitória anunciou que vai integrar mais três jogadores da base ao elenco profissional do clube para a temporada 2014. São eles os zagueiros Josué e Vinicius, além do atacante Léo Ceará.

Além do trio, outros dois jogadores da base do Leão foram integrados anteriormente ao time principal: o zagueiro Matheus Salustiano e o goleiro Guillermo.

Nesta terça, Matheus, Jousé e Vinícius participaram do "Yoyo Test", para medir o nível da capacidade física individual de cada atleta. A mesma atividade foi realizada pelos argentinos Escudero e Jonathan Ferrari.

O restante do elenco rubro-negro treinou no campo 1 com o preparador físico Alexandre Lopes. O único atleta que ficou de fora foi o volante Marcelo, que continua em tratamento de uma contusão muscular. O atleta fez apenas uma atividade controlada na musculação.

Na parte da tarde, o grupo volta a realizar um treino, sob comando do técnico Ney Franco e seu assistente Eder Bastos.

adblock ativo