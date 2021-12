Três atacantes brigam por uma vaga no Vitória

Caberia muito bem um CD do arrocheiro Pablo como trilha sonora do drama que vive Dinei. O homem-gol está curtindo uma solidão, aquela 'sofrência', por não ter um companheiro o ajudando no ataque. Para azar do Vitória e do camisa 9, os dois atacantes que revezavam a parceria com Dinei estão suspensos para a penúltima rodada do Brasileirão, contra o Flamengo: Edno e Vinícius.

Na lista de atacantes disponíveis, três podem herdar a vaga e diminuir a solidão na frente. Entretanto, nenhum deles vive uma boa fase. Pelo contrário, vêm em queda.

Entre os cotados, William Henrique foi o mais utilizado pelo técnico Ney Franco. Foram 21 jogos no Brasileirão, mas apenas dois como titular. Com apenas um gol, Pica-Pau nem de longe é aquele amuleto de 2013, quando marcou cinco gols atuando em 15 partidas, também com apenas duas atuando desde o início.

A fase não é boa para William. Além de não ter mais o cabelo loiro, o ex-amuleto mal consegue chutar ao gol. Nos últimos cinco jogos que entrou, conseguiu finalizar apenas uma vez. Porém, os concorrentes também não estão com tanta moral com o treinador.

Willie, revelação do Leão em 2012, não vingou. Teve poucas oportunidades, mas, quando teve, não aproveitou. Chegou a entrar em quatro jogos na condição de titular, mas só conseguiu fazer um golzinho. Dos 14 chutes a gol na Série A, apenas seis foram na direção certa.

Marcos Junio é o que menos teve oportunidade. Atuou em só 122 minutos vestindo a camisa do Vitória. Menos de dois jogos. No elenco também consta o paraguaio Beltrán, mas o atacante tem a mesma função de Dinei, o que o tira da briga.

Opções

Diante de opções que não vivem boa fase, o técnico Ney Franco poderia optar por improvisação no meio-campo. Com o retorno de José Wellison, suspenso na derrota para o Figueirense no último domingo, o treinador pode adiantar Marcinho como segundo homem de ataque, o que deixaria o meio com José Wellison, Richarlyson, Cáceres e Escudero. O próprio Wellison já fala como titular para o duelo diante do Fla.

"Contra o Flamengo, o mais importante é impor o nosso ritmo, aproveitar o campo neutro em Manaus e trazer o resultado para o Leão. Daremos o máximo pelo triunfo. Não queremos e nem vamos cair, mesmo nesta situação complicada", disse o prata da casa.

Na terça-feira, 25, os atletas se reapresentaram, mas Ney não deu pistas sobre o time. Os atletas fizeram apenas trabalhos leves.

adblock ativo