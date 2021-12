Tréllez se distancia do Timão; Vitória diz que não recebeu proposta

A negociação entre Vitória e Corinthians pelo jogador Santiago Tréllez parece ter esfriado. O motivo: fala-se na imprensa paulista que o Leão exige que o Timão pague a multa rescisória para ficar com o atleta colombiano. O valor é de R$ 10 milhões.

Informações de bastidores dão conta de que o Timão estava disposto a pagar até R$ 2 milhões e ceder alguns jogadores por empréstimo. No entanto, por meio de sua assessoria de imprensa, o Vitória informou que não há proposta oficial pelo jogador.

O atleta colombiano chegou a declarar que já havia acertado valores contratuais com o Corinthians, e que agora esperava apenas o acerto entre os times.

Diretor de futebol do Vitória, Erasmo Damiani se mostrou incomodado com o assédio ao centroavante. “É até engraçado esse negócio de se acertar com o jogador, mas ainda não falar com o presidente. Quando fazem isso com eles, ficam bravos”, declarou o mandatário ao Lance!.

Com dinheiro em caixa graças à venda do atacante Jô para o Nagoya Grampus, do Japão, o Corinthians parece ter perdido o poder de barganha com os outros times.

Até o momento, o Rubro-Negro ainda não anunciou reforços. O mais próximo de chegar à Toca do Leão é o atacante Denílson, que disputou o Brasileiro pelo São Paulo.

