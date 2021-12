Tréllez nega xingamento racista em Ba-Vi e pede desculpas a Renê Jr.

O atacante do Vitória Santiago Tréllez divulgou um vídeo na noite deste domingo, 22, para explicar a confusão ocorrida durante o Ba-Vi, quando foi acusado pelo volante do Bahia, Renê Junior, de chamá-lo de "macaco".

O atacante do Vitória, Santiago Tréllez, divulga vídeo se pronunciando sobre o ocorrido no Ba-Vi deste domingo (22), realizado na Fonte Nova pic.twitter.com/4K6iPIyUsf — E.C. Vitória (@ECVitoria) October 23, 2017

Na gravação, divulgada pelo Vitória no Twitter, Tréllez confirma que trocou ofensas com o jogador do time rival, mas nega que tenha usado o xingamento racista. Ele justifica sua versão afirmando que também é negro, assim como seu pai, que é rastafári.

Além a divulgação do vídeo, o jogador postou uma foto com o pai no Instagram e escreveu que "nunca se imaginou sendo personagem de algo assim" e que o que ele falou no momento da confusão foi "interpretado de forma diferente".

"Fui ensinado desde criança que nós somos todos iguais, eu tenho orgulho de ser negro e não tem ninguém que eu admire mais na vida do que meu pai, que também é negro", declarou ele.

