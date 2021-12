Tréllez e Nenê são oficializados pelo São Paulo

A diretoria do São Paulo confirmou nesta segunda-feira as contratações do atacante colombiano Santiago Tréllez, ex-Vitória e do meia Nenê, ex-Vasco. Os dois realizaram exames médicos na manhã desta segunda-feira, 29, e depois foram ao CT da Barra Funda para conhecer a estrutura, conversar com os novos companheiros de equipe e começar o trabalho no novo time.

O colombiano Tréllez, de 28 anos, estava no Leão, onde fez dez gols no último Campeonato Brasileiro. O jogador firmou vínculo por quatro anos em uma negociação no valor de R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos. Já o meia Nenê tem 36 anos e assinou contrato por duas temporadas. A transferência do ex-vascaíno foi sem custos.

Antes da chegada ao São Paulo, Tréllez publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida do Vitória. "Agradeço por todos esses meses de convivência, aos meus companheiros e aos torcedores que me abraçaram, à cada mensagem de carinho que recebi", escreveu.

Além da dupla, a diretoria do São Paulo reforçou o time com outros três jogadores para a temporada 2018. Chegaram o goleiro Jean, do Bahia, o meia-atacante Diego Souza, do Sport, e o zagueiro Anderson Martins, do Vasco.

